Une cache d’armes et de munitions découvertes Tin Zaouatine

Un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) a découvert samedi, près de Tin Zaouatine, dans la sixième région militaire, sur la bande frontalière, une cache d’armes et de munitions, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d’une patrouille menée près de Tin Zaouatine/ 6°RM, un détachement combiné de l’ANP a découvert, hier 07 janvier 2017, une cache d’armes et de munitions", a précisé la même source. Il s'agit d'un mortier de calibre 60 mm , de deux mitrailleuses de calibre (12,7) mm, d'une mitrailleuse de type PKT , d'un (01) Fusil mitrailleur (FMPK), de neuf pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, de quatre (04) fusils semi-automatiques de type Simonov, de quatre fusils à répétition, ainsi qu’une importante quantité de munitions de différents calibres, a ajouté la même source.