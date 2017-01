Accidents de la circulation: 14 morts en 24 heures

Quatorze personnes sont décédées et 15 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation routière survenus durant la journée de samedi à travers le territoire national, selon un bilan établi dimanche par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ouargla avec 7 personnes décédées suite à une collision entre un véhicule léger et un camion de type semi-remorque, survenu au niveau de la commune d'El Hadjira. A Mascara, une collision entre deux véhicules légers, sur la RN 14 au niveau de la commune de Maoussa, a engendré 3 décès et 3 autres blessés alors qu'une autre collision enregistrée à El Oued s'est soldée par la mort de 2 personnes et 3 autres blessées.