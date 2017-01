L'alerte orange à la pollution de l'air à Pékin levée

L'alerte orange à la pollution de l'air à Pékin a été levée ainsi que toutes les mesures d'urgence prises pour la circonstance, a indiqué dimanche le centre municipal de la lutte contre la pollution. "Un front froid a dispersé dimanche le smog qui enveloppait Pékin la semaine dernière, provoquant la fermeture d'autoroutes et des perturbations dans les aéroports", a expliqué la même source. La chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.