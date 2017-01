Le pétrole orienté à la baisse en Asie lundi

Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse lundi en Asie. Vers 04h15 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, cédait 27 cents à 53,72 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le prix du baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, perdait 21 cent à 56,89 dollars. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés ont conclu un accord -entré en vigueur- pour réduire la production et permettre aux marchés de se rééquilibrer. Vendredi, le WTI avait pris 23 cents à 53,99 dollars le baril au New York Mercantile Exchange (Nymex).