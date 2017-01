Une oeuvre de Issiakhem au musée Musée des Beaux-arts d'Alger

"L'Algérie", une toile réalisée par M'hamed Issiakhem en 1960 a été remise dimanche, au cours d'une cérémonie, au Musée national des Beaux-arts d'Alger par une association culturelle française. La toile a été offerte par le peintre à l'écrivain et militant Jacques Arnault, décédé en 2008, qui avait souhaité en faire don à un musée algérien et chargé l'Association "art et mémoire au Maghreb" d'exécuter ses dernières volontés. Avant de revenir en Algérie, cette oeuvre a été restaurée grâce à une opération de mécénat coordonnée par le critique d'art et universitaire Benamar Mediene pour être exposée à Paris en 2012.