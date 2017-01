Séoul surveille un possible tir d'un missile par Pyongyang

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré lundi que son armée surveillait de près un possible essai de missile de longue portée par la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, Moon Sang-kyun, a fait savoir lors d'un point de presse que l'armée sud-coréenne surveillait le possible tir d'un missile balistique intercontinental, tel que le KN-08 et sa version perfectionnée KN-14. Concernant la date du lancement, le porte-parole a affirmé que la Corée du Nord pourrait profiter de différents événements organisés pour célébrer des dates anniversaire cette année, sans donner plus de détails.