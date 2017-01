Turquie: Istanbul paralysée par la neige

Une épaisse couche de neige recouvrait lundi la métropole turque d'Istanbul pour la troisième journée consécutive, provoquant notamment l'annulation de centaines de vols. La compagnie aérienne Turkish Airlines a de nouveau annuler 277 vols au départ des deux aéroports stambouliotes lundi, selon l'agence progouvernementale Anadolu, après avoir déjà dû en supprimer plus de 600 au cours des deux derniers jours. Plus de 10.000 voyageurs qui ne sont pas parvenus à rejoindre Istanbul et dont les vols ont été déroutés sur d'autres villes ont été logés dans des hôtels, et 5.000 autres bloqués dans la métropole turque ont également été hébergés, a annoncé dimanche le directeur général de la compagnie, Bilal Eksi, sur Twitter.