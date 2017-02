Est de l'Ukraine: l'ONU demande un retour au cessez-le-feu

Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé mardi à l'unanimité à un retour immédiat au cessez-le-feu en Ukraine après trois jours d'affrontements qui ont provoqué la mort d'au moins 13 personnes dans l'est du pays. Le Conseil a approuvé un texte rédigé par l'Ukraine, auquel la Russie ne s'est pas opposé, à l'issue d'une réunion à huis clos. Les membres du Conseil ont "exprimé leurs graves inquiétudes à propos de la dangereuse dégradation de la situation dans l'est de l'Ukraine et son impact sur la population civile". Ils ont "condamné l'utilisation d'armes prohibées par les accords de Minsk le long de la ligne de contact dans la région de Donetsk, qui a conduit à des morts et des blessés, y compris parmi les civils".