Les forces afghanes très éprouvées par les talibans en 2016

Les pertes des forces de sécurité afghanes ont grimpé de 35% en 2016 par rapport à l'année précédente, selon un rapport gouvernemental américain qui peint un tableau sombre de la situation sécuritaire dans le pays. Selon l'inspection générale pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar), un total de 6.785 soldats et policiers ont été tués entre le 1er janvier et le 12 novembre, et 11.777 blessés. En 2015, environ 5.000 hommes avaient été tués sur l'ensemble de l'année, et en 2014 plus de 4.600. A l'époque, un général américain avait jugé ce niveau de pertes "insoutenable". Les forces de sécurité afghanes comptent au total près de 316.000 hommes, selon le Sigar.