Deux syndicats d'Hollywood contre le décret de Trump

Deux des plus influents syndicats de l'industrie américaine du cinéma ont désapprouvé mardi la décision du président Donald Trump d'interdire temporairement l'entrée aux Etats-Unis aux personnes venant de sept pays à majorité musulmane. Dans un communiqué, la Directors Guild of America (DGA), qui représente les intérêts des réalisateurs américains de cinéma et de télévision, a critiqué le décret adopté vendredi par M. Trump. "La DGA croit profondément que les artistes, indépendamment de leur origine nationale, de leur foi ou de leur genre, doivent être en mesure de venir aux Etats-Unis pour présenter leur travail", a déclaré l'organisation.