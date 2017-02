Combats dans l'est de l'Ukraine: au moins six morts

Les combats entre rebelles séparatistes et soldats ukrainiens dans la ville d'Avdiïvka, dans l'est de l'Ukraine ont fait six morts, ont rapporté des médias dans un nouveau bilan. De nouveaux combats ont entraîné la mort de deux soldats ukrainiens, selon l'armée, qui avait déjà fait part plus tôt du décès d'un autre de ses soldats. Les rebelles ont annoncé de leur côté la mort de deux civils près de Donetsk, bastion des rebelles, et Makeïevka, petite ville voisine, tandis que la police pro-Kiev d'Avdiïvka a déclaré qu'une habitante a été tuée par un tir. Un précédent bilan faisait état de trois morts au total.