Six narcotrafiquants interceptés à l'Ouest et au Sud du pays

Six narcotrafiquants ont été interceptés mardi à Oran, Tlemcen, Biskra et Tipasa par des éléments de la Gendarmerie nationale qui ont également saisi 3,71 quintaux de kif traité, indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, le 31 janvier 2017 à Oran, Tlemcen, Biskra et Tipasa, six narcotrafiquants et saisi une quantité s'élevant à trois quintaux et 71 kilogrammes de kif traité, ainsi que 4 véhicules et 3756 unités de différentes boissons", précise le MDN.