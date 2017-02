Un réseau international de trafiquants de drogue démantelé à Baraki

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont saisi cette semaine dans la circonscription administrative de Baraki 1000 comprimés de Subutex d'une valeur de 12 millions de dinars et arrêté quatre individus impliqués, a indiqué mercredi le commissaire de police Khaled Meniaï, chef de la police judiciaire de la circonscription administrative de Baraki. Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont mis hors d'état de nuire ce réseau criminel, saisissant 1000 comprimés de Subutex d'une valeur de plus de 12 millions de dinars et une importante somme d'argent issue du trafic de drogue et récupérant trois (3) véhicules et des téléphones portables, a précisé le commissaire de police Meniaï dans une déclaration à la presse.