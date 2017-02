L'armée syrienne déloge Daech de huit localités

Au cours de ces dernières 24 heures, l’armée syrienne a réussi à déloger les éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) de huit localités du pays, a annoncé mercredi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. "En 24 heures, les troupes gouvernementales syriennes ont libéré huit communes", indique la source dans son bulletin, précisant que six localités avaient été libérées dans la province d’Alep et deux autres dans celle de Homs. Au total, l’armée syrienne a délogé les terroristes de Daech de 29 villes et villages depuis le 1er janvier, soit une superficie de près de 913 kilomètres carrés précise le centre. Le conflit en Syrie a fait plus de 310.000 morts et des millions de réfugiés et de déplacés.