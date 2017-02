Plus de 1.750 migrants secourus en Méditerranée

Les gardes-côtes italiens et des ONG ont annoncé que plus de 1.750 migrants ont été secourus mercredi et jeudi au large de la Libye, à la veille d'un sommet européen centré sur cette question. Quelque 450 personnes ont été récupérées jeudi dans cinq opérations distinctes et plus de 1.300 la veille sur 13 embarcations de fortune, selon les garde-côtes italiens. A l'aube, le navire Aquarius, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), a secouru 100 personnes, dont sept femmes et 41 mineurs non accompagnés, ont annoncé les deux ONG sur Twitter.