Une mosquée de Montréal vandalisée

Une mosquée de Montréal a été vandalisée jeudi quelques heures avant que les responsables politiques et des milliers de personnes affichent, lors des funérailles des victimes de la fusillade survenue dimanche à Québec, l'unité du Canada face à l'intolérance. Une vitre a été brisée et des oeufs jetés sur la façade de la mosquée Khadijah, située dans un quartier au sud-ouest du centre de Montréal, a indiqué le député Marc Miller. "Je viens de confirmer qu'une mosquée à Montréal vient d'être vandalisée. Condamnons tous cet acte odieux!", a posté sur son compte Twitter ce député, qui avait assisté un peu plus tôt à la cérémonie en hommage à trois des six victimes de la fusillade dans une mosquée de Québec survenue dimanche.