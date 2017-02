New York: des centaines de Yéménites contre le décret de Trump

Des centaines de personnes, yéménites ou originaires de ce pays, sont descendues jeudi dans les rues de New York, pour protester contre le décret de Donald Trump qui empêche les ressortissants de sept pays à majorité musulmane d'entrer aux Etats-Unis. Plusieurs dizaines de drapeaux yéménite et américain flottaient dans la foule, qui a entonné notamment "USA! USA!" ou "tous ensemble contre l'interdiction aux musulmans" (United we stand against the muslim ban).