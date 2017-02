Des prix Nobel dénoncent la "haine" de Trump

Les prix Nobel de la paix, réunis en sommet à Bogota, ont dénoncé jeudi les politiques de "haine" du nouveau président américain, Donald Trump, contre les immigrants. "La discrimination, la crise des réfugiés et le rejet croissant et absurdes des migrants, face au discours de haine et d'exclusion qui conquit les cœurs terrorisés. Que pouvons nous dire à l'Humanité?", a lancé le président colombien Juan Manuel Santos, à l'ouverture de ce XVIe sommet mondial des prix Nobel de la paix, qui se tient jusqu'à dimanche, pour la première fois en Amérique latine.