Yémen: Al-Qaïda reprend le contrôle de trois localités du sud

Des combattants d'Al-Qaïda ont repris le contrôle de trois localités dans le sud du Yémen, dont les forces gouvernementales sont en guerre contre les terroristes et les rebelles, ont indiqué vendredi un responsable et des sources tribales. L'entrée des terroristes jeudi soir à Loder et à Chaqra, dans la province d'Abyane, a été facilitée par le retrait des forces progouvernementales qui protestaient contre le retard de leurs salaires impayés, a déclaré un responsable des services de sécurité. Plus tôt, le réseau extrémiste avait reconquis Ahwar, un autre village d'Abyane, selon des sources tribales.