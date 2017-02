Une délégation parlementaire à Washington

Une délégation du parlement algérien a rencontré jeudi à Washington plusieurs membres influents du Congrès américain avec les quels elle a évoqué le développement des relations entre l’Algérie et les Etats-Unis ainsi que les questions d’intérêt commun. La délégation qui a pris part jeudi au petit déjeuner national de prière, organisé par le Congrès et auquel était présent le président Donald Trump, est composée de la Sénatrice, Mme Hafida Benchehida, du vice président de l’Assemblée populaire nationale, M. Djamel Bouras, du Porte parole du RND Seddik Chiheb et du président du groupe d'amitié parlementaire algéro-américain, Abdelkrim Meheni.