Reprise des négociations de paix au Mozambique

Le président mozambicain, Filipe Nyusi, a annoncé vendredi le début d'une nouvelle phase des négociations inter-mozambicaines visant à mettre fin au conflit entre le gouvernement et l'opposition. "J'ai adressé des lettres à tous les médiateurs internationaux qui ont participé au processus de paix. Le peuple mozambicain est véritablement reconnaissant et apprécie leurs efforts, qui ont permis de rapprocher les positions du gouvernement et de la Renamo", le principal parti d'opposition), a indiqué M. Nyusi devant la presse.