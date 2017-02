Le pétrole à près de 54 dollars à New York

Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre peu après l'ouverture vendredi à New York, soutenus par des tensions entre Washington et Téhéran et des signes de réduction effective de la production de l'Opep. Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut prenait 6 cents, à 53,60 dollars sur le contrat pour livraison en mars au New York Mercantile Exchange. "Les tensions croissantes entre l'Iran et les Etats-Unis apportent un peu du soutien apporté au marché du pétrole. Les investisseurs craignent qu'au final cela n'aboutisse à ce que moins de pétrole n'atteigne le marché", a expliqué Andy Lipow de Lipow Oil Associates.