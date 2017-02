Accord de libre-échange turco-mexicains en élaboration

Le Mexique et la Turquie ont convenu vendredi d'accélérer leurs négociations en vue de la signature d'un accord de libre-échange alors que les menaces protectionnistes du président américain Donald Trump se précisent. Le ministre mexicain des Affaires étrangères Luis Videgaray et son homologue turc Mevlut Cavusoglu ont indiqué que leurs deux gouvernements avaient déjà eu plusieurs discussions et se rencontreront de nouveau durant les prochaines semaines. "Nous avons convenu d'accélérer nos efforts pour parvenir à un accord" a déclaré M. Videgaray aux journalistes.