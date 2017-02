Arrivée à Alger des dépouilles des victimes de l'attentat de Québec

Les dépouilles des deux victimes algériennes décédées dimanche dernier suite à l'attentat terroriste perpétré au Centre culturel islamique de Québec (Canada) ont été rapatriées samedi matin en Algérie en présence de leurs familles et proches. Les deux victimes sont Abdelkrim Hassane, né le 20 mai 1975 à Alger et Khaled Belkacemi né le 18 janvier 1957 à El Harrach. La fatiha du Saint Coran a été lue à la mémoire des deux victimes. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassan Rabehi, présent à l'accueil des cercueils à l'aéroport Houari-Boumediene (Alger), a indiqué que "les autorités algériennes ont pris toutes les dispositions nécessaires pour le rapatriement des dépouilles, et ce en coordination avec notre représentation diplomatique ainsi qu'avec les autorités canadiennes".