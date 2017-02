Sanctions américaines: l'Iran annonce une "action réciproque"

L'Iran va agir de manière "réciproque" face à la décision des Etats-Unis de lui imposer de nouvelles sanctions et visera "des individus et des entreprises américaines" soutenant des groupes "terroristes", a annoncé vendredi soir le ministère des Affaires étangères. L'administration du président américain Donald Trump a imposé vendredi de nouvelles sanctions contre l'Iran pour son programme balistique, quelques jours après un test de missile qui a provoqué la colère de Washington. "La République islamique d'Iran, en réponse à la nouvelle démarche des Etats-Unis et, comme action réciproque, va imposer des limitations légales à certains individus et entreprises américaines ayant eu un rôle dans la création et le soutien de groupes extrémistes terroristes ou aident à la suppression de personnes sans défense dans la région", indique un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.