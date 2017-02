Baisse de plus de 18% des importations des matériaux de construction en 2016

La facture d'importation des matériaux de construction (ciment, fer et acier, bois et produits en céramique) s'est chiffrée à 2,1 milliards de dollars (mds usd) en 2016, contre 2,57 mds usd en 2015, (-18,1%), a appris l'APS auprès des Douanes. Ainsi, de janvier à décembre 2016, à l'exception des produits en céramiques, la valeur des importations des différents ciments, du bois, du fer et de l'acier a enregisté une baisse. Les quantités importées ont également baissé en s'établissant à 9,8 millions de tonnes (Mt) contre 11,11 Mt (-11,74%) à l'exception du bois et les produits en céramiques dont les volumes importés ont connu une hausse, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis).