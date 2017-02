Plus de 7 quintaux de kif traité saisis à Tlemcen et Tissemsilt

Neuf narcotrafiquants ont été arrêtés et une importante quantité de kif traité, de plus de 7 quintaux, a été saisie vendredi, dans des opérations distinctes à Tlemcen et Tissemsilt, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, et suite à des opérations distinctes menées à Tlemcen et Tissemsilt, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 03 février 2017, neuf narcotrafiquants et saisi une importante quantité de kif traité s’élevant à 7 quintaux et 29 kilogrammes", a précisé le communiqué du MDN.