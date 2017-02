Le candidat de Trump au poste de secrétaire à l'Armée se retire

Un milliardaire américain choisi par le président Donald Trump pour le poste de secrétaire à l'Armée s'est retiré en raison d'obstacles liés à ses intérêts financiers, selon les médias américains samedi. Vincent Viola, qui a fait fortune après avoir fondé la firme de trading a haute fréquence Virtu Financial, est également le propriétaire de l'équipe de hockey des Florida Panthers. "J'apprécie la confiance que le président Trump m'a témoignée", a déclaré M. Viola dans un communiqué au Military Times cité par la même source. "J'apporte mon soutien constant au président Trump et à son administration, et j'ai hâte de redoubler d'efforts pour soutenir l'armée et ses vétérans en tant que citoyens privés", a-t-il ajouté.