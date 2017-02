France : la droite se déchire à deux mois de la présidentielle

Les appels au retrait de François Fillon de la course présidentielle se multiplient, suite aux soupçons d’emplois fictifs de son épouse, les défections dans les rangs de la droite grandissent, alors que le candidat continue sa précampagne électorale ne voulant pas sans doute laisser l’avantage à ses adversaires. Mais dans cette affaire, à l’instar de sa personne présentée sans reproche et de sa famille qui prennent un coup de tonnerre, la droite, qui a tout fait pour rebâtir son unité après la primaire, connait un véritable déchirement entre les soutiens de Fillon et ceux qui appellent à son retrait afin de sauver les meubles avant la grande bataille d’avril-mai.