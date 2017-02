Neige et froid font plus d'une vingtaine de morts en Afghanistan

Les avalanches et le froid ont tué plus d'une vingtaine de personnes en deux jours en Afghanistan, dont des femmes et des enfants, et au moins autant attendaient d'être secourues samedi, selon des sources provinciales. Les avalanches se sont produites après trois jours de chutes de neige continues qui ont également détruit des habitations et bloqué les routes, empêchant les habitants de chercher de l'aide ou de se mettre à l'abri dans les provinces du centre et du nord-est. Dans le Badakhshan (nord-est), au moins dix-huit personnes, dont trois femmes et deux enfants, ont été tuées dans des avalanches qui ont englouti leurs maisons dans trois districts de la province dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué un porte-parole provincial, Naweed Frotan.