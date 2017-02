Accord de jumelage entre Oran et Sousse

Un accord de jumelage entre Oran et la ville tunisienne de Sousse vient d’être conclu, a-t-on appris samedi du wali d’Oran. Lors du forum de presse du journal "Ouest Tribune", Abdelghani Zaalane a indiqué que cet accord a été paraphé mardi dernier à l'occasion d'une visite en Tunisie d'une délégation qu'il avait conduite en compagnie des présidents d'APW et d'APC d’Oran. Le wali d’Oran a ajouté que l’accord de jumelage entre Oran et Sousse intervient suite à des discussions entre les gouvernements des deux pays, soulignant qu'il y a des "ressemblances sur plusieurs plans entre ces deux villes méditerranéennes et les mêmes préoccupations".