Pakistan: au moins 4 morts dans une explosion à Lahore

Au moins 4 personnes ont été tuées tôt mercredi au Pakistan dans une explosion dans la ville de Lahore (est) apparemment provoquée par une bombe, ont indiqué des responsables. "Cela semble être un acte de terrorisme selon les premières données disponibles", a déclaré le ministre de la Justice du Pendjab Rana Sanaullah à la télévision. "Deux militaires et deux civils sont morts", a-t-il ajouté. Un responsable de police a confirmé cette thèse sous couvert de l'anonymat: "Oui, c'était un attentat contre une équipe en charge du recensement", a-t-il dit. "Je peux confirmer qu'il y a au moins 4 morts et dix blessés. Nous n'avons pas plus de détails pour le moment".