Téhéran condamne "vigoureusement" les frappes américaines en Syrie

L'Iran a condamné "vigoureusement" les frappes américaines vendredi sur une base militaire syrienne, ont rapporté des médias. "Nous condamnons toute action unilatérale et l'attaque (...) contre la base aérienne d'Al-Chaayrate", a déclaré Bahram Ghassemi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence Fars. Cette attaque ne fera qu'"aider les groupes terroristes qui sont en déclin et compliquer encore la situation en Syrie et dans la région", a-t-il ajouté.