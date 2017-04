Soudan: le médiateur en chef de l'UA à Khartoum

Le médiateur en chef de l'Union africaine (UA), l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, a commencé une série de réunions jeudi à Khartoum avant un nouveau round de pourparlers de paix entre le gouvernement soudanais, et les rebelles du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM) /secteur nord et les groupes armés du Darfour. Le chef du Groupe de mise en £uvre de haut niveau de l'UA pour le Soudan (AUHIP), Thabo Mbeki, a d'abord rencontré Ibrahim Mahmoud Hamid, Conseiller du président soudanais et chef de l'équipe de négociation du gouvernement.