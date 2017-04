Turquie: au moins 16 éléments du PKK tués

Au moins 16 membres de la rébellion du Parti du travail du Kurdistan (PKK) ont été éliminés, ces deux derniers jours, dans le Sud-est de la Turquie et dans le nord de l'Irak, a annoncé l’état-major des forces armées turques (TSK). Des raids aériens de l’aviation turque ont tué huit terroristes dans la province de Sirnak, épicentre de la zone de combats entre l’armée turque et les rebelles kurdes proche des frontières irakiennes et syriennes. Huit autres éléments de la guérilla ont été éliminés à Hakkari, frontalière de l’Irak et de l’Iran, a indiqué la TSK, ajoutant que de nombreuses cibles du PKK ont aussi été détruites dans des frappes dans les régions d’Avashin et Basyan dans le nord de l’Irak dont des caches, des dépôts d'armes et des refuges du PKK.