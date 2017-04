Soudan: 51 civils tués dans des affrontements tribaux

Quelque 51 civils ont été tués et 28 autres blessés dans des affrontements tribaux dans la région de Kordofan, poussant les autorités soudanaises à décréter l'état d'urgence pour un mois dans cette région. De violents affrontements tribaux avaient opposé dimanche dernier les tribus Hamar et Kababish au Kordofan. Les gouvernements des Etats de Kordofan du Nord et de l'Ouest ont émis un décret temporaire déclarant un mois d'état d'urgence et interdisant l'assemblage et le transport d'armes dans les deux Etats.