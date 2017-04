Frappes américaines en Syrie: 9 avions syriens détruits

Neuf avions de l'armée syrienne ont été "détruits" dans les frappes américaines contre l'aérodrome d'al-Chaayrate, a affirmé vendredi la télévision russe, diffusant des images de la base syrienne visée. "Neuf avions syriens des forces armées ont été détruits par les frappes" américaines contre la base d'al-Chaayrate, a déclaré le correspondant de la chaîne de télévision russe Rossiïa 24, Evgueni Poddoubni, qui s'est rendu sur place. Sur les images, on aperçoit au moins deux avions encore intacts dans leurs hangars en béton armé. Des morceaux de tôle et des débris non identifiables recouvrent le sol, selon ces images.