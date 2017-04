Frappes américaines en Syrie: la Chine appelle au calme

La Chine a appelé vendredi à "éviter toute nouvelle détérioration de la situation" en Syrie après les frappes américaines contre une base militaire du centre du pays, ayant fait, selon un premier bilan, six morts et détruit neuf avions syriens des forces armées. Le président américain, Donald Trump a annoncé jeudi avoir ordonné des frappes après une attaque chimique présumée mardi sur la localité de Khan Cheikhoun, dans la province d'Idleb, imputée au gouvernement syrien par Washington, ce que dément Damas. "En relations internationales, la Chine s'oppose toujours à l'usage de la force et recommande le dialogue pour résoudre pacifiquement les conflits (...) Nous appelons ainsi à une résolution politique de la question syrienne", a lancé Mme Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.