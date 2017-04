"La boucherie" commise par la coalition en Syrie et en Irak dénoncée

Le Collectif "Ni Guerre, ni Etat de Guerre" a dénoncé vendredi dans un communiqué "la boucherie" des bombardements de la coalition, dont fait partie la France, tuant de nombreux civils en Irak et en Syrie. "Plus d’un millier de civils tués par les bombardements depuis le début du mois : arrêtons le carnage à Mossoul et en Syrie", a demandé ce collectif qui appelle à un rassemblement le samedi 22 avril à Paris pour "dénoncer cette boucherie." Selon cette ONG, "en Irak, le groupe de journalistes Airwars a comptabilisé au moins 2 720 victimes civiles des bombardements de la coalition occidentale, dont au moins 1 000 pour le seul mois de mars 2017."