Moscou renforcera les défenses antiaériennes syriennes

Les défenses antiaériennes de l'armée syrienne seront "renforcées" à la suite des frappes américaines contre la base syrienne d'al-Chaayrate, a annoncé vendredi le porte-parole de l'armée russe. "Afin de protéger les infrastructures syriennes les plus sensibles, une série de mesures seront prises au plus vite pour renforcer et améliorer l'efficacité du système de défense antiaérienne des forces armées syriennes", a déclaré à la presse le porte-parole de l'armée russe Igor Konachenkov. Seuls 23 missiles américains ont atteint la base d'al-Chaayrate, a-t-il par ailleurs affirmé alors que le Pentagone a annoncé que 59 missiles avaient été tirés.