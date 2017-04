Le complexe de Bellara bientôt opérationnel

Jijel s’apprête à se transformer en ce fin avril en un important pôle industriel d’Afrique du Nord et arabe avec l’entrée en activité du complexe sidérurgique de Bellara qui sera ‘‘le second poumon’’ de l’industrie sidérurgique algérienne après le complexe Sider El Hadjar d’Annaba. Fruit d’un partenariat conforme à la règle 49/51 entre l’entreprise Sider, le Fonds national d’investissement et Qatar steal international, ce complexe débutera dans les prochains jours les tests de production avec une capacité annuelle de 2 millions tonnes de fer destinés à la construction qui passera à l’avenir à 5 millions tonnes.