Les frappes américaines, un acte "irresponsable"

La présidence syrienne a qualifié jeudi les frappes américaines contre une base militaire syrienne du centre du pays d'acte "irresponsable" et "idiot"."Tout ce qu'a entrepris l'Amérique n'est qu'un acte idiot et irresponsable, et révèle sa vision à court terme (...) et son aveuglement sur les plans politique et militaire", a indiqué la présidence dans un communiqué. Washington a affirmé avoir tiré vendredi 59 missiles de croisière sur la base militaire aérienne d'Al-Chaayrate, dans le centre de la Syrie, en réponse à une attaque chimique présumée imputée au gouvernement syrien par Washington, ce que dément Damas qui ne détient plus d'armes chimiques depuis 2014, date à laquelle les armes chimiques syriennes avaient été détruites en mer sous contrôle d'experts américains.