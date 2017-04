Le pétrole stagne autour de 51,7 dollars à New York

Les cours du pétrole ont ouvert proches de l'équilibre vendredi à New York, profitant d'un risque géopolitique jugé accru au Moyen-Orient mais ralentis par un renforcement du dollar. Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, gagnait 3 cents à 51,73 dollars sur le contrat pour livraison en mai au New York Mercantile Exchange (Nymex). "On dirait que la situation en Syrie a réveillé des inquiétudes", a résumé Kyle Cooper, de IAF Advisors. "C'est le principal moteur à l'œuvre, même si les cours ont nettement ralenti par rapport à cette nuit".