Tchad : mille nouveaux réfugiés arrivés de République centrafricaine

Une nouvelle vague de 1.135 réfugiés centrafricains, dont plus de 80% sont femmes et enfants, sont arrivés entre mardi et mercredi dans le village tchadien de Sourou, à la frontière entre le Tchad, la République centrafricaine (RCA) et le Cameroun, selon un communiqué du bureau local du Haut commissariat des Nations unis pour les réfugiés (HCR). Parmi les nouveaux arrivants, il y a une dizaine d'enfants non accompagnés et/ou séparés, des personnes âgées et des femmes enceintes dont une a accouché d'un garçon mardi matin, sous les manguiers à la frontière, précise le communiqué.