L'Arabie saoudite va construire une gigantesque cité de divertissements

L'Arabie saoudite lancera en 2018 la construction d'une gigantesque cité de divertissements grâce à des investissements locaux et étrangers, dans le cadre des projets de diversification de son économie, fortement dépendante du pétrole, a annoncé le vice-prince héritier. La zone située au sud-ouest de la capitale saoudienne Ryad, accueillera "la plus grande ville culturelle, sportive et de divertissement du royaume (...), a affirmé vers minuit vendredi le fils du roi et ministre de la Défense Mohammed ben Salmane, cité par l'agence de presse officielle Spa.