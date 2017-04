Syrie: 15 civils tués par un raid de la coalition internationale

Au moins 15 civils, dont quatre enfants, ont péri samedi dans un raid vraisemblablement de la coalition internationale près de Raqa, a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Dix-sept autres personnes ont été blessées dans cette frappe sur la localité de Heneyda, et le bilan risque de s'alourdir car certaines se trouvent dans un état critique, selon l'OSDH. Le raid pourrait être mené par la coalition conduite par les Etats-Unis en Syrie et en Irak, a ajouté l'Observatoire qui essaie de déterminer les auteurs de frappes aériennes en fonction du type d'appareil, de la technique de vol et des munitions utilisées.