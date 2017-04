Espagne : un syndicat espagnol aux côtés du Sahara occidental

Le syndicat espagnol (Commissions ouvrières) a appelé à respecter et à se conformer à l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 21 décembre 2016 qui stipule que les accords commerciaux entre le Maroc et l’UE ne sont pas applicables au territoire du Sahara occidental. Ce syndicat , l’un des plus importants en Espagne avec l’Union général des travailleurs (UGT) a exprimé vendredi dans une résolution adoptée lors de son 9eme congrès, sa préoccupation au sujet de l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental par les entreprises européennes, ce qui est contraire au droit international et européen, a-t-il précisé avant de mettre l’accent sur l’illégalité de toute activité commerciale au Sahara occidental occupé sans le consentement du peuple sahraoui.