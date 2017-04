14 quintaux de cuivre saisis à Alger

Le Groupement territorial de la Gendarmerie Nationale de Saoula (Alger) appuyé par la brigade de recherche de Bir Mourad Rais a saisi une importante quantité de cuivre (14 quintaux) ainsi que d'autres métaux au niveau d'un entrepôt sis à la Cité Bentalha, commune de Baraki. Les éléments de la Gendarmerie Nationale ont également arrêté trois individus et saisi des appareils électriques et mécaniques. L'opération a été menée suite à "des informations parvenues aux éléments du groupement territorial de Saoula faisant état qu'un groupe d'individus s'adonnaient au trafic de cuivre volé de différents endroits à travers la capitale et dont les principales victimes sont Algérie Télécoms et l'opérateur téléphonique Djezzy", a indiqué samedi un communiqué des services de la Gendarmerie nationale.