Yémen: 13 morts dans un incendie près d'un oléoduc

Treize personnes ont été tuées samedi au Yémen par un incendie qui s'est déclenché près d'un oléoduc, endommagé la veille par un acte de sabotage dans l'ouest de ce pays en proie à un conflit depuis plus de deux ans, selon un nouveau bilan. "Le bilan de l'incendie qui s'est déclaré près d'un oléoduc endommagé par une attaque des milices Houthis s'est élevé à 13 morts et 26 blessés ainsi que huit portés disparus", a indiqué un responsable du gouvernement. Un bilan précédent faisait état de 8 morts et 13 blessés.