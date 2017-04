USA : un mort et deux blessés dans une fusillade en Floride

Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées dans une fusillade survenue dans une salle de sport en Floride, aux Etats-Unis, ont rapporté samedi des médias américains. Le tireur, qui s'est suicidé après avoir tiré sur deux autres personnes, a été identifié par des témoins comme Abeku Wilson, un spécialiste en conditionnement physique à la salle de sport Coral Gables où il a tiré sur des gens. Les deux blessés sont respectivement Janine Ackerman, directrice de la salle de gym et Mario Hortis, un spécialiste en conditionnement physique. Ces deux personnes ont été grièvement blessées et ont été transportées à un hôpital proche, selon la police locale.